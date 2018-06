Tottenham: Kane a prolongé

Considéré comme l'un des tous meilleurs attaquants au monde actuellement, Harry Kane semble très attaché à Tottenham.

La preuve, l'attaquant anglais, qui s'apprête à disputer sa première Coupe du monde avec la sélection aux Three Lions, a signé un nouveau contrat avec les Spurs.

Auteur de 41 buts en 48 matches la saison dernière, le buteur de 24 ans est désormais lié jusqu'en 2024 avec le club londonien, qui a terminé la saison précédente à la 3e place du classement de Premier League.

We are delighted to announce that @HKane has signed a new six-year contract with the Club, which runs until 2024. #OneOfOurOwn pic.twitter.com/4p6xfVTLkE