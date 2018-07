Torres, direction Japon

La fin du cycle Atlético Madrid. Tout du moins en tant que joueur. Fernando Torres a profité jusqu’au bout de ce statut si particulier de chouchou du si fervent public madrilène. Mais Diego Simeone ne comptant plus du tout sur lui, il a fallu chercher une nouvelle porte de sortie. L’option d’un club européen (il avait des offres venues de France, d’Allemagne et d’Espagne) rapidement écartée, il a fini par suivre la voie tracée par Andres Iniesta quelques semaines plus tôt avec le championnat japonais.

"Je vais avoir un grand ami avec Iniesta, ce sera super pour tous les deux. Sagan Tosu a été un des premiers clubs à s’intéresser à moi. Ils m’ont convaincu avec le projet sportif et humain. Je crois que le Japon et le championnat japonais vont être une grande expérience", a plaidé Fernando Torres, rapporte Marca.

"Mi llegada al @Atleti fue mágica, la despedida inolvidable y el final de temporada fantástico. Estaré eternamente agradecido".



Ahora comienza tu nueva aventura en el @saganofficial17 de la @J_League, @Torres.



¡Mucha suerte, 'Niño'! ❤ pic.twitter.com/nCWrwWKAAS — LaLiga (@LaLiga) 10 juillet 2018

Le Sagan Tosu figure en queue de peloton et Torres va devoir cravacher pour les aider à inverser la tendance. "Ils ont fait un grand effort et ils pensent que je peux être l’une des solutions pour que l’équipe revienne à la place qui est la sienne. La semaine prochaine, je vais commencer à m’entraîner avec eux", a-t-il expliqué avant de s’exprimer en Japonais pour mieux donner rendez-vous à ses nouveaux fans.