Thauvin, le successeur de "Robbery" ?

Même s'il ne se fait pas prier pour clamer son amour du club, et a, à plusieurs reprises, répété son souhait de passer toute sa carrière à l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin sera sans doute amené à déserter le Vieux Port, peut-être même dès l'été prochain... Les semaines et les mois passent, et l'attaquant phocéen continue d'enchaîner les performances de choix. Même en ce début d'exercice, poussif d'un point de vue personnel comme collectif, l'ancien Bastiais parvient à se montrer décisif et est même le meilleur buteur de Ligue 1, excusez du peu. Alors, cette troisième saison de rang à se poser en leader offensif des Ciel et Blanc pourrait bien être la dernière...

Car selon la presse transalpine, le Bayern Munich montre de plus en plus d'intérêt pour l'international tricolore. A leurs yeux, le champion du monde 2018 présente toutes les qualités pour prendre le relais d'un Franck Ribéry ou d'un Arjen Robben, deux légendes locales dont les contrats se terminent au 30 juin prochain et ne devraient pas être prolongés. A priori, Florian Thauvin n'est pas appelé à évoluer dans le même registre que son compatriote, droitier qui évolue à gauche là où lui est gaucher et se sent bien plus à son aise à droite. Autrement dit, c'est le vétéran néerlandais qui pourrait donc être remplacé par le Français.

Et ça tombe plutôt bien, il fait partie des modèles du numéro 26 marseillais. "J'essaie de m'inspirer de Robben, un gaucher qui joue à mon poste, expliquait-il en mars 2017 par ailleurs. Je joue à droite et je rentre sur mon pied gauche, j'essaie d'en faire ma spéciale". Et ça marche plutôt bien depuis trois saisons... Au point que le Bayern serait donc prêt à miser 45 millions d'euros sur le Tricolore, là où les Olympiens voudraient récupérer quelque 80 M€. Mais un compromis sera sans doute trouvé entre ces deux montants, surtout si Thauvin aspire à se frotter à un niveau supérieur, et à retrouver à coup sûr une Ligue des champions qu'il a découvert en 2013-2014 et dont il a été privé depuis.