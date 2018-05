Un dîner à Rome mardi soir avant un dernier rendez-vous ce mercredi matin. Aurelio De Laurentiis a semble-t-il trouvé les mots pour convaincre Carlo Ancelotti de rejoindre Naples. Un accord qui serait imminent selon la Gazzetta dello Sport qui livre d’ores et déjà tous les détails du contrat de l’ancien entraîneur du Real Madrid, du Bayern Munich, de Chelsea ou encore du Paris Saint-Germain.

« Carletto », un temps annoncé à Arsenal, devrait ainsi s’engager pour deux saisons, une troisième en option, avec un salaire estimé à 6,5 millions d’euros nets par an. Ancelotti ne viendra pas seul puisque au moins quatre collaborateurs vont l’accompagner: son fils Davide, Mino Fulco, un préparateur physique Giovanni Mauri et le fils de celui-ci Francesco Mauri. Ils figuraient déjà tous dans l’organigramme du Bayern Munich avec Ancelotti. Une arrivée qui pourrait booster celles de plusieurs joueurs. Ainsi, Arturo Vidal (Bayern Munich) et Suso (AC Milan) seraient également en partance pour Naples.

Il ne reste plus finalement qu’à régler l’avenir de Maurizio Sarri. Son nom a été cité du côté de Chelsea et du Zénith Saint-Pétersbourg et De Laurentiis espérait sans doute que son entraîneur signe rapidement ailleurs pour pouvoir annoncer la signature d’Ancelotti. Il n’en sera rien mais le président napolitain ne cédera pas son entraîneur, sous contrat jusqu’en 2020 si facilement, puisqu’il compte notamment sur la clause de départ de Sarri (8 millions) pour payer la première année d’Ancelotti et son staff.