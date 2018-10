Depuis plusieurs jours, de l'autre côté des Alpes, la rumeur prend corps... Zlatan Ibrahimovic pourrait opérer un retour pour le moins remarqué à l'AC Milan, un club qu'il avait quitté à l'été 2012 pour répondre aux sirènes lucratives et ambitieuses du Paris Saint-Germain en compagnie du défenseur central brésilien Thiago Silva. Depuis, le Suédois a pris sa retraite internationale, est passé par Manchester United pour atterrir aux Etats-Unis, où il continue de faire trembler les filets adverses sous les couleurs du Los Angeles Galaxy. Et s'il pensait être parti en pré-retraite de l'autre côté de l'Atlantique, l'ancien Blaugrana aurait fait fausse route.

Car les Rossoneri ont bel et bien dans l'idée de le faire revenir en Italie, dans une ville pour laquelle il n'a jamais caché son affection et où il souhaitait revenir séjourner avec sa famille une fois sa carrière achevée. Mais les Lombards ont-ils seulement besoin d'un attaquant de 37 ans, quand bien même il reste capable d'inscrire une vingtaine de buts en MLS ? Oui, d'après Leonardo, et pas seulement selon des critères sportifs. "Il y a avec lui un lien affectif... Nous avons été ensemble au PSG aussi, et nous avons pensé à lui quand nous sommes arrivés l'été dernier", reconnaît dans la Gazzetta dello Sport le Brésilien, qui a récupéré son poste de directeur sportif à la fin du mois de juillet. A 37 ans, il reste aussi un joueur capable de tirer les autres vers le haut. Le marché est fermé actuellement, nous ne devons pas y penser, mais notre objectif est de continuer une croissance progressive pour revenir au haut niveau". Et l'ambitieux Zlatan Ibrahimovic pourrait aider à aller dans la bonne direction...

"Il y a toujours des rumeurs. Le monde entier me veut", avait répondu avec humour le premier concerné la semaine passée sur TMZ. "Il a 37 ans mais il peut encore marquer", avait notamment fait remarquer l'entraîneur milan Gennaro Gattuso, qui fut son coéquipier du côté de San Siro par le passé. Les tifosi de l'AC Milan pourraient donc voir revenir en janvier prochain celui qu'ils avaient vu partir avec dépit et résignation il y a six ans, au sortir d'une saison à 28 buts en 32 matches de Serie A.