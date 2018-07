Serie A : A quoi ressemblera la Juventus avec Cristiano Ronaldo

Dans l’ombre d’une Coupe du Monde qui arrive à son épilogue, le mercato bat son plein. Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid au profit de la Juventus dans une affaire retentissante. Un coup en or pour la Vieille Dame, qui va devoir se creuser les méninges pour trouver le système de jeu à même de tirer la quintessence de son talent. Massimiliano Allegri pourrait d’ailleurs s’inspirer des systèmes de jeu mis en place par Zinédine Zidane au Real Madrid pour faire briller l’étoile portugaise. Voici à quoi pourrait ressembler la Juventus à la rentrée, avec Cristiano Ronaldo.

Un mercato plein pour la Juventus



Depuis la fin du championnat, la Juventus, une nouvelle fois auréolée d’un titre national, s’active sur le marché des transferts. Mattia Perin, Joao Cancelo, Emre Can, Andrea Favilli et Cristiano Ronaldo sont arrivés. Leonardo Spinazzola, Rolando Mandragora et Mattia Caldara sont revenus de prêt, en plus de nombreux autres joueurs. Au rayon des départs, du mouvement est également à noter. En fin de contrat, Gianluigi Buffon, Stephan Lichtsteiner et Kwadwo Asamoah ont déserté. De son côté, Benedikt Höwedes est retourné à Schalke.

Une activité conséquente, qui n’est pas prête de se tasser, à en croire les dernières rumeurs. La Vieille Dame s’activerait pour recruter Diego Godin, Matteo Darmian et Marcelo. Des arrivées qui nécessiteraient quelques départs. Le premier concerné pourrait être Gonzalo Higuain, barré par l’arrivée de Cristiano Ronaldo. L’Argentin pourrait rapidement prendre la direction de Chelsea selon la presse anglaise. Régulièrement évoqué du côté de l’OM, Mehdi Benatia pourrait également quitter l’Italie cet été. Claudio Marchisio est également annoncé partant.

Vidéo : Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin

Le 4-3-3, le système le plus probable



Fin tacticien, Massimiliano Allegri va avoir du pain sur la planche cet été pour trouver le système de jeu le plus adéquat à son nouvel effectif. Doté de plusieurs joueurs de classe mondiale à chaque ligne, le technicien italien aura d'ailleurs de quoi varier ses schémas pour les adapter aux adversaires. Ces dernières années, il a régulièrement alterné entre le 3-5-2, le 4-2-3-1 et le 4-3-3, qu’il a utilisé la saison dernière.

Selon les dernières indiscrétions en Italie, Massimiliano Allegri pourrait bien faire dans la continuité avec son fameux 4-3-3 à la rentrée. Szczesny profitera du départ de Buffon pour être propulsé titulaire dans la cage. Il serait aidé en défense par une charnière Chiellini-Caldara, Sandro à gauche et Cancelo à droite. Deux latéraux très offensifs, à l’instar de Marcelo et Carvajal à Madrid. Pjanic garderait sa place en sentinelle, avec Matuidi à sa gauche et Can, la nouvelle recrue en provenance de Liverpool, à sa droite. Un milieu de terrain impressionnant, qui pourrait, à l’occasion, faire la part belle à Khedira, Bentancur et Sturaro.

En attaque, Cristiano Ronaldo prendrait place au centre du trident. Le Portugais a d’ailleurs l’habitude de jouer dans un 4-3-3, comme en témoignent les belles années de la BBC à Madrid. Il évoluerait aux côtés de Douglas Costa à gauche et Dybala à droite. Une entente avec Higuain s’annoncerait compliquée, car elle impliquerait un nouveau rôle pour l’Argentin. La piste d’un départ est ainsi crédible.

Le 4-3-1-2, l’option à ne pas écarter



Si le 4-3-3 aurait pour l’instant les faveurs d’Allegri, il ne permettrait pas de tirer la quintessence du talent de Dybala. Et pour cause, l’Argentin n’a quasiment pas joué sur un côté cette saison. Il s’exprime mieux dans un rôle de trequartista, au soutien d’un attaquant. Le 4-3-2-1 pourrait ainsi être le schéma de jeu parfait pour une entente entre Cristiano Ronaldo et Dybala optimale.

Sans toucher à la défense ni au milieu de terrain, le 4-3-2-1 permettrait à Allegri de positionner Dybala derrière un duo composé par Cristiano Ronaldo et Mandzukic. Le Portugais retrouverait alors un système qu’il connait bien, utilisé cette saison au Real Madrid. Dybala remplacerait Isco au poste de meneur de jeu, tandis que Mandzukic se chargerait du travail parfois ingrat qu’abattait Benzema. Le Croate laisserait alors la pointe de l’attaque à CR7 et se mettrait à son service en lui créant des espaces. Des caractéristiques qui lui siéraient à merveille.

Le 4-2-3-1, l’option 5 étoiles



Autre hypothèse à ne pas négliger pour la Juventus, le 4-2-3-1. Massimiliano Allegri l’avait d’ailleurs utilisé lors de la saison 2016-2017 avant de passer au 4-3-3. Hyper offensif, ce système enlève un milieu défensif au profit d’un attaquant. Au milieu, deux joueurs s’attèleraient à la récupération et aux tâches défensives, comme Can, Pjanic, Khedira ou Matuidi. Devant eux, une ligne de trois joueurs avec Dybala en créateur, Mandzukic et Costa en ailiers. Là-encore, Allegri aurait l’embarras du choix pour composer cette ligne, avec des étoiles comme Bernardeschi et Cuadrado sur le banc. Cristiano Ronaldo serait, dans ce système, seul en pointe.