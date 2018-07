Sarri n'a pas besoin de Giroud

Même s'il n'a pas encore inscrit le moindre but au cours de cette campagne, Olivier Giroud a confirmé en Coupe du monde à quel point il peut être important pour l'équipe de France. Avec tous ces joueurs rapides et techniques qui composent généralement le secteur offensif, le profil de la pointe tricolore permet évidemment de disposer d'un excellent point de pivot, alors que sa présence physique et sa propension à aller systématiquement au duel fatiguent les défenseurs adverses. Chez les Bleus, tout le monde profite du travail de l'ancien Montpelliérain, et ce ne serait sans doute pas immérité que de le voir réussir enfin à marquer, ce dimanche en finale du Mondial face à la Croatie.

Ce serait sans doute aussi un soulagement pour le principal intéressé, qui va devoir par ailleurs revenir à la réalité du quotidien une fois l'expérience russe terminée. Et selon les tabloïds britanniques, Olivier Giroud doit s'attendre à devoir se trouver un nouveau club. Maurizio Sarri, fraîchement intronisé en lieu et place d'Antonio Conte, ne s'appuie pas sur des profils d'attaquants comme celui du Français. D'ores et déjà, à bientôt 32 ans, le champion de France 2012 avec le MHSC doit se préparer à devoir se trouver une porte de sortie au plus vite, au même titre que l'Espagnol Alvaro Morata.

Car le nouvel arrivant italien souhaiterait pouvoir enrôler Gonzalo Higuain, dont les qualités correspondent bien plus à l'idée du football que se fait celui qui a été remplacé par Carlo Ancelotti au SSC Naples. Les ventes potentielles de Giroud et Morata pourraient de fait permettre de financer en partie la signature de l'international argentin, tout en faisant de la place dans l'effectif. L'ancien Gunner d'Arsenal va donc devoir repartir de zéro, lui qui était arrivé chez les Blues en janvier dernier, lassé d'être sous-utilisé à son goût par Arsène Wenger. L'homme aux 80 capes en équipe de France ne cache pas sa préférence pour la Premier League, et ne devrait pas manquer de prétendants dans ce championnat. Mais peut-être pas aussi ambitieux et compétitifs que ce qu'il a déjà pu connaître...