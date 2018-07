Karim Benzema a perdu plus qu'un coéquipier après le départ de Cristiano Ronaldo vers la Juventus Turin. L'attaquant tricolore était proche de CR7 et son départ le touche forcément. "Il y a tant à dire. Mais je vais faire court. Ça a été un plaisir et un honneur de jouer avec le meilleur joueur du monde. Je te souhaite vraiment le meilleur Cristiano", a-t-il écrit sur Instagram.