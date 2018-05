"Je veux jouer chaque week-end, ce qui n’est pas arrivé cette saison et je vais en parler à mon agent." Auteur du doublé de la victoire en finale de la Ligue des champions contre Liverpool, Gareth Bale a confirmé qu’il était bel et bien revenu à son meilleur niveau en 2018. Enfin libéré des blessures qui l’ont accompagné trop longtemps, il espérait bien avoir prouvé ces dernières semaines qu’il était à nouveau intouchable au sein d’une BBC à nouveau rutilante.

Alors le choix de Zidane de le placer sur le banc pour la finale a été un coup très dur à vivre. Avec, évidemment, le retournement de situation que l’on connaît notamment grâce à ce but sublime qui va le faire entrer dans l’histoire du Real Madrid. Mais cela ne change pas foncièrement la donne pour un Gareth Bale qui regarde déjà la saison prochaine et qui demande du changement. Mais contrairement à Ronaldo qui négocie une énième augmentation, Bale ne parle pas d’argent mais de temps de jeu.

"Je vais peut-être rester et peut-être pas. On va s’asseoir et discuter cet été"

A la relance à United ?

Son premier choix est de rester au Real Madrid mais ce n’est plus une certitude. "Je vais peut-être rester et peut-être pas. On va s’asseoir et discuter cet été", a ajouté un Bale sûr de son fait. Manchester United par exemple a lancé la grande offensive. Les médias britanniques en font leur Une ce lundi matin et veulent battre le fer tant qu’il est chaud. Les rumeurs relayant l’intérêt des Red Devils ne datent pas d’hier et la balle est désormais dans le camp de Florentino Perez.

Le président va devoir se montrer habile car ce n’est pas lui qui fait l’équipe mais bien un Zizou également au sommet avec 3 Ligue des champions de rang comme entraîneur… Et seul l’entraîneur pourrait réellement rassurer Bale. Mais on voit mal « ZZ » lui assurer une titularisation chaque week-end…