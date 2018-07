Ramos réagit au transfert de Ronaldo

Sergio Ramos a réagi sur Twitter au départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus. Coéquipier du Portugais depuis 2009, l’Espagnol s’est fendu d’un message en son honneur.

"Tes buts, tes statistiques et tout ce que l’on a remporté ensemble parlent pour eux-mêmes. Tu as gagné une grande place dans l’histoire du Real Madrid. Les Madrilènes se souviendront toujours de toi. Ça a été un plaisir de jouer à tes côtés" a-t-il écrit.

Ensemble, les deux hommes ont notamment remporté 4 Ligues des champions et 2 championnats d’Espagne en 9 saisons.

.@Cristiano, your goals, your numbers and everything we've won together speak for themselves. You have earned a special place in the history of @RealMadrid. As Madridistas we'll remember you always. It's been a pleasure to play alongside you, bicho. Big hig and good luck! pic.twitter.com/NaywaDd3gw