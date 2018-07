"C’est moi qui ai souhaité venir, explique le jeune attaquant lundi sur le site du Losc. C’est une bonne équipe et j’avais besoin de temps de jeu. J’ai eu le coach Christophe Galtier au téléphone, il m’a parlé de comment il voulait m’utiliser, à quel poste."

Ikoné, 20 ans et international Espoirs, restait sur un an et demi de prêt à Montpellier. C'est la deuxième recrue de la journée pour Lille, qui a déjà signé le désormais ex-Stéphanois Jonathan Bamba.