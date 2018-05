Deux ans après son retour à Manchester United pour plus de 100 millions d'euros, Paul Pogba va-t-il de nouveau quitter Manchester United cet été ? Si les rumeurs vont bon train concernant l'international français, José Mourinho a tenu à mettre le holà mercredi en conférence de presse. L'entraîneur portugais s'est peut-être parfois passé de ses services ces derniers temps, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il ne compte plus sur lui.

"Je pense qu'il sera ici la saison prochaine, c'est mon sentiment. Je peux donner la garantie que je ne veux pas qu'il parte, que le club ne veut pas le vendre et je peux vous garantir que nous n'avons aucune approche de lui ou de son agent ou de tout autre club", a ainsi déclaré le Special One, cité par la BBC.

Habitué à souffler le chaud et le froid avec ses joueurs, Mourinho attend plus de Paul Pogba comme de son équipe, qu'il juge encore trop fébrile et irrégulière pour espérer décrocher le titre en Premier League. Assurés de la deuxième place au classement, les Red Devils n'ont en revanche pas pu lutter avec leurs rivaux de Manchester City. En revanche, il leur reste encore un trophée à aller chercher: la Cup. Mais il faudra pour cela battre Chelsea en finale le 19 mai prochain à Wembley.