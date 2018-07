"Je suis tellement heureux de rejoindre Manchester City...". Les premiers mots de Riyad Mahrez sur les médias officiels de son nouveau club transpirent évidemment le bonheur, mais aussi le soulagement. Il faut dire que le joueur a été très patient avant de pouvoir enfin vivre son rêve, celui de porter les couleurs d'un grand d'Europe. C'est désormais chose faite, avec un contrat de cinq saisons à la clef. "Josep Guardiola a la volonté de créer un jeu offensif, ce qui est parfait pour moi. Les performances de City la saison dernière étaient excellentes. Ils redéfinissent le football anglais et je voulais faire partir de cette aventure. Je crois que l’on peut avoir beaucoup de succès ces prochaines années", ajoute celui qui a coûté près de 70 M€ aux champions d'Angleterre en titre.

Désormais, l'international algérien va devoir prouver qu'il peut, à bientôt 28 ans, tutoyer le plus haut niveau mondial pour se faire une place au milieu de la concurrence représentée par David Silva, Leroy Sané ou Kevin De Bruyne. Que du beau monde ! Mais Guardiola croit inévitablement au potentiel du nouvel arrivant, puisque le coach des Citizens avait déjà tenté, en vain, de le débaucher l'hiver dernier. Ce qui avait valu à Mahrez une amende de 270.000 €, car celui-ci n'avait pas apprécié que Leicester City le bloque à nouveau, ratant en retour plusieurs séances d'entraînement pour marquer son mécontentement. Il faut dire que l'ancien Havrais s'était déjà montré très patient en amont, puisqu'il aurait disposé de deux bons de sortie auparavant, non respectés par ses dirigeants.

"Leicester m’avait dit oui, tu peux partir, mais" Riyad Mahrez

En janvier 2017 donc, mais aussi pendant l'été précédent. Il avait même été autorisé à quitter le rassemblement des Fennecs pour finaliser les discussions avec un prétendant qui devait alors être Arsenal. "Riyad Mahrez a été autorisé par le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, et par la Fédération algérienne de football à s’envoler vers l’Europe afin de pouvoir conclure un éventuel transfert en cas d’accord entre son club, Leicester City FC, et l’un des multiples clubs qui sollicitent ses services", confirmait même un communiqué officiel des instances algériennes. Et puis plus rien... "Leicester m’avait dit oui, tu peux partir, mais dans les coulisses ils bloquaient les choses. Ils discutaient avec les autres équipes, mais ne donnaient pas réellement suite", avait-il ensuite expliqué. Les Gunners, eux aussi, étaient donc revenus à la charge après avoir tenté, en vain, de recruter l'intéressé en août 2016. Mais le numéro 26 des Foxes n'avait alors vraisemblablement pas obtenu gain de cause après le titre de champion d'Angleterre.

A force de patience, et en livrant des performances de qualité, Mahrez a donc continué d'attirer l'oeil des meilleures formations du royaume. Et c'est donc Manchester City qui a finalement raflé la mise. "Quand vous avez de la qualité et que vous la montrez, ce n’est plus qu’une question de temps", estimait-il, confiant, en décembre dernier. Le meilleur joueur de Premier League 2016 se voit désormais enfin offrir cette chance d'entrer dans la cour des grands.