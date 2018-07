Pjanic va-t-il emballer le mercato ?

Pour les médias espagnols et transalpins, il apparaît désormais acquis que Miralem Pjanic souhaite quitter la Juventus Turin. Pour le milieu de terrain formé au FC Metz, l'arrivée de Cristiano Ronaldo dans le Piémont n'aurait rien changé à des velléités de départ qui avaient déjà filtré en amont. Plus que les Bianconeri, il souhaite vraisemblablement quitter l'Italie, où il vient d'achever une septième saison après avoir découvert la Serie A sous les couleurs de l'AS Rome. A 28 ans, Pjanic aspire à découvrir l'Espagne ou l'Angleterre.

Les Bianconeri, Massimiliano Allegri en tête, vont sans doute tout mettre en oeuvre pour persuader le numéro 5 de rester, lui qui présente un profil pour le moins singulier, et a su rester performant en reculant sur le terrain. Mais le cas échéant, les scouts travaillent en parallèle sur deux dossiers épineux si d'aventure l'ancien Lyonnais devait plier bagage. Les Turinois aimeraient faire revenir Paul Pogba, mais savent qu'il faudrait alors passer à la caisse. Le Français vient d'être sacré champion du monde, avait été transféré contre 105 M€ en août 2016, et l'inflation a encore sévi dans le monde du ballon rond depuis.

L'agent Kezman mis de côté...

Mais en vendant Miralem Pjanic et Gonzalo Higuain, ce malgré les 100 M€ investis sur CR7, les champions d'Italie auraient les moyens de dépenser encore. Mais selon Tuttosport, plus que Paul Pogba, c'est Sergej Milinkovic-Savic qui intéresserait les Piémontais. Le président de la Lazio de Rome semble néanmoins se montrer très gourmand et réclamerait quelque 150 M€ à ses rivaux pour laisser filer l'international serbe. C'est trop, beaucoup trop pour le président Andrea Agnelli, qui aurait alors chargé l'incontournable Jorge Mendes de jouer les médiateurs, ce alors que c'est l'ancien attaquant du PSG ou de Chelsea, Mateja Kezman, qui est l'agent du Biancocelesto.

Le Parisien Adrien Rabiot ferai aussi partie des profils ciblés par la Juventus, ce qui permet d'imaginer qu'en cas de mutation effective de Miralem Pjanic, le mercato estival pourrait s'emballer par effet papillon, entre Manchester, Paris, Barcelone ou Londres, selon le terrain de jeu vers lequel se tournerait l'international bosnien.