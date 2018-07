Payet proposé... à West Ham ?

C'est une rumeur surprenante, presque improbable, qui nous vient d'Angleterre... Selon plusieurs tabloïds, et notamment le Daily Mirror, Dimitri Payet pourrait être amené à changer d'air pendant l'intersaison. Rien de particulièrement étrange a priori, de voir un joueur crédité d'une fin de saison 2017-2018 en boulet de canon à l'Olympique de Marseille, être courtisé par plusieurs écuries ambitieuses. Sauf que, d'après la presse britannique, le Réunionnais aurait été proposé par la direction des Ciel et Blanc... à West Ham United ! Peut-on imaginer l'inimaginable ?

Car, faut-il le rappeler, l'ancien Nantais avait quitté Londres dans des conditions particulièrement malsaines en janvier 2017, suite à un clash avec Slaven Bilic et la direction du club. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, et Manuel Pellegrini a débarqué chez les Hammers pour amorcer un nouveau projet sportif ambitieux. Sur les bords de la Tamise, le profil du Marseillais plairait toujours autant, à condition néanmoins que l'intéressé accepte de revoir à la baisse ses prétentions salariales. Mais qu'en pensent les supporters de West Ham, qui avaient brûlé les maillots à l'effigie de Payet lors de son départ mouvementé il y a moins de deux ans ?

Outre cette rumeur d'un retour en Premier League sous des couleurs qu'il a déjà portées, n'est-ce pas plus surprenant encore d'imaginer les pensionnaires du Vélodrome chercher à se débarrasser de Dimitri Payet ? L'arrivée attendue de Mario Balotelli et ses émolument colossaux pourraient être une réponse probable à l'hypothétique souhait phocéen de chercher à vendre un joueur de 31 ans, encore sous contrat jusqu'en 2021, et qui dispose lui aussi d'un salaire XXL (500 000 euros mensuels). Cette intersaison 2018 pourrait être la dernière opportunité pour les Ciel et Blanc de monnayer quelque peu le talent du milieu de terrain offensif recruté contre 30 M€. Celui qui se disait malheureux à Londres et aurait retrouvé la sérénité sur le Vieux Port va-t-il alors repartir dans la capitale anglaise ?