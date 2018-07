OM, un pont d'or pour Balotelli

Mino Raiola oblige, l’OM a dû mettre de l’eau dans son vin au cours de ses discussions avec le truculent agent italo-néerlandais, défenseur des intérêts de Mario Balotelli. Le club phocéen avait fixé pour deadline le 30 juin, c’est sans compter un clan transalpin souhaitant jouer la montre pour déclencher - sait-on jamais - une proposition tardive en provenance du pays. Le Napoli de Carlo Ancelotti a bien semblé intéressé dernièrement, mais assurément pas autant que ne le sont les Olympiens.

Selon La Provence, l’OM a transmis au tandem ces jours-ci une ultime offre ferme. Un contrat de trois ans – plus une saison optionnelle - assorti d’un salaire royal ; ni plus ni moins que "le plus gros salaire de l'histoire du club", si l'on en croit le quotidien régional. Dimitri Payet et Luiz Gustavo trônant sur la grille phocéenne avec des émoluments mensuels de l’ordre de 500 000 euros (soit 6 millions, brut, par an), il n’est pas exclu que les équipes de Frank McCourt aient soumis au buteur et à son entourage un montage avoisinant les 7 millions d’euros annuels. Avec le concours éventuel de Puma, le nouvel équipementier marseillais dont Balotelli est également l’égérie.

Puma, justement, organise ce mercredi une soirée officielle destinée à présenter sa gamme olympienne. Les grands pontes du club bien sûr y seront. L’occasion de finaliser un accord de principe et d’enclencher dès lors les négociations avec Nice, qui cette semaine a eu la mauvaise surprise de constater l’absence de son attaquant à la reprise de l’entraînement. Ce dernier obstacle au transfert de Mario Balotelli à l’OM promet d’être une formalité, l’intéressé bénéficiant dans son bail azuréen d’une clause prévoyant son envol contre une indemnité minime évaluée à 10 millions d’euros. Cadeau pour un joueur qui la saison passée a inscrit 26 buts en 38 matches toutes compétitions confondues.