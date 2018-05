Florian Thauvin réussit une saison pleine avec l'Olympique de Marseille. L'international tricolore rêve évidemment de disputer la Coupe du monde en Russie avec les Bleus. Concernant son avenir, s'il avoue dans les colonnes de L'Equipe "ne pas être pressé de partir", il reconnaît tout de même: "L'Espagne me fait rêver et j'aime bien l'Allemagne car cela pourrait convenir à mon jeu. Mais je ne me pose pas de question sur mon futur."