OM: Mitroglou entre l'Olympiakos et la Chine ?

Kostas Mitroglou n'est pas en odeur de sainteté à l'Olympique de Marseille et cela pourrait se traduire par un départ lors du mercato hivernal. Selon L'Equipe, l'attaquant grec ne serait pas contre un retour au pays et un prêt du côté de l'Olympiakos est une possibilité à prendre au sérieux. La direction olympienne n'est en tout cas pas fermée à cette éventualité. Le quotidien évoque également la piste du marché chinois, Mitroglou n'étant pas contre une expérience exotique et lucrative à 30 ans. Auteur de trois buts cette saison avec l'OM, l'ancien joueur du Benfica devrait prendre place sur le banc dimanche soir lors de la rencontre entre Amiens et le club phocéen.