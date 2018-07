OM: Caleta-Car proche de signer ?

L'Olympique de Marseille pourrait annoncer sa première recrue de l'été dans les heures qui viennent. Et il ne s'agit pas de Mario Balotelli... Selon L'Equipe, Duje Caleta-Car, le défenseur croate de Salzbourg, que l'OM a affronté en demi-finale de la Ligue Europa, devrait s'engager avec le club phocéen contre un chèque de 20 millions d'euros. Caleta-Car, 21 ans, fait partie des 23 joueurs du groupe croate présent à la Coupe du monde 2018 et sera sur le banc pour affronter l'équipe de France en finale de la compétition dimanche. Le quotidien indique qu'un accord a été trouvé entre Marseille et Salzbourg et qu'il ne reste qu'à discuter des modalités du contrat avec le joueur.