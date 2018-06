Nice: Seri vers Man City ? 

Alors que Manchester City s'est fait souffler le Brésilien Fred par Manchester United, alors que les 60 millions d'euros réclamés par Naples pour Jorginho semblent refroidir les dirigeants des Skyblues, ces derniers auraient jeté leur dévolu sur le milieu de terrain de Nice Jean Michaël Seri. Selon le Sunday Mirror, le club champion d'Angleterre et entraîné par Pep Guardiola envisagerait de formuler une offre de 36 millions de Livres (environ 41 millions d'euros) pour l'Ivoirien, à qui il reste un an de contrat avec les Aiglons. Plus globalement, la presse anglaise croit savoir que Seri serait également sur les tablettes d'Arsenal, Chelsea et West Ham.