Naples-De Laurentiis: "Ronaldo, une opération à 400 millions"

Quelques jours après l’arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juventus, le président de Naples a surpris son monde dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, en révélant que CR7 aurait pu signer au Napoli.

Même si le transfert a coûté un peu plus de 100 millions d’euros, Aurelio De Laurentiis était persuadé que le montant serait beaucoup plus élevé : "J’avais compris que cela ne fonctionnait plus entre Perez et Ronaldo, alors j’ai dit à Mendes: c’est une opération à 350-400 millions, j'ai besoin de temps pour la structurer".

Le président napolitain a déclaré que si l’accord n’avait pas été trouvé, c’était à cause de la précipitation de Mendes: "Jorge Mendes est très rapide. Il court parce que le temps est son adversaire et il n’a pas le temps de créer des structures complexes comme celle que je voulais mettre en place pour accueillir Cristiano".