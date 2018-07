Mourinho veut garder Martial

"Après avoir bien réfléchi à toutes les possibilités et tous les paramètres, Anthony souhaite quitter Manchester United". Philippe Lamboley, l'agent de l'international tricolore ne laissait pas de place au doute lorsque, interrogé par RMC le mois dernier, il envisageait l'avenir de son client. Anthony Martial est donc décidé à changer d'air depuis plusieurs semaines, lui qui a notamment été annoncé sur les tablettes de l'AS Monaco, de la Juventus Turin ou même du Bayern Munich. Pourtant, ESPN le certifie ce dimanche, les Red Devils n'ont toujours reçu aucune offre concrète concernant le Français...

La direction sportive du club ne ferait pas non plus beaucoup de publicité à son joueur, puisque la décision aurait été prise de ne pas le laisser partir. L'attaquant formé à l'Olympique Lyonnais ne dispose pourtant que d'un contrat courant jusqu'en juin 2019, et les négociations concernant une prolongation n'ont pas abouti au cours des derniers mois. "Je pense que lorsque Manchester United, qui est le club le plus puissant au monde, il faut le rappeler, ne trouve pas d’accord en huit mois de négociations, c’est qu’il ne souhaite pas vraiment en faire un joueur important de son effectif, expliquait encore l'agent du finaliste de l'Euro 2016 avec les Bleus. Toutefois, il est bien évident et il est très important de rappeler qu’il est sous contrat, que Manchester United aura le dernier mot et que nous respecterons la décision du club, il ira au bout de son engagement".

Pas de clash à prévoir donc, pour l'ancien Monégasque, même s'il espère évidemment encore avoir la possibilité de partir. Car en l'état, la concurrence d'Alexis Sanchez, Jesse Lingard ou Marcus Rashford lui fait déjà beaucoup d'ombre. Mais ça n'empêche pas le "Special One" de le retenir, apparemment... Manchester United aurait toujours bon espoir de réussir à faire prolonger son numéro 11, ce alors qu'une prolongation d'une saison est optionnelle dans son bail actuel. On imagine toutefois que, si d'aventure un Gareth Bale ou un Ivan Perisic étaient amenés à signer, "Toto" serait alors rapidement poussé vers la sortie...