Monaco prêt à rapatrier Bakayoko ?

A deux mois de la Coupe du monde 2018, les chances de Tiemoué Bakayoko de faire partie des 23 de l’équipe de France sont bien minces. Le milieu défensif de 23 ans a longtemps été titulaire dans le 3-4-3 d’Antonio Conte lors de la première partie de saison, mais n’a pas convaincu (notamment offensivement) et a perdu sa place ces dernières semaines. Une déception pour celui qui a coûté 40 millions d’euros l'été dernier.

L’AS Monaco, justement, serait intéressée par un retour du joueur, indique The Guardian. Le club du Rocher devrait perdre Fabinho cet été et cherche un nouveau milieu de terrain défensif. Il y a néanmoins peu de chance de voir le 2e de la Ligue 1 sortir le chéquier pour l’ancien Rennais, même si Fabinho mais aussi Thomas Lemar rapporteront un beau pactole. La politique de recrutement est toujours basée sur des jeunes à fort potentiel.

Après cette saison contrastée outre-Manche, Bakayoko est vraiment dans l’expectative. Antonio Conte va céder son poste, mais rien ne dit que le prochain entraîneur des Blues fera confiance à l’international français. Luis Enrique, si c'est bien lui, réclamera peut-être un milieu plus créateur pour accompagner N’Golo Kanté et Cesc Fàbregas. Tiemoué Bakayoko souffre grandement de la comparaison avec son compatriote et l'Espagnol depuis son arrivée.