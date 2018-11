MLS : Ibrahimovic dit non à un prêt en Europe

La rumeur concernant un retour de Zlatan Ibrahimovic en Premier League ou en Serie A pour un prêt à l’issue de la saison de MLS a fait long feu. Dans une interview pour Sky Sports, l’ancien joueur du PSG s’est montré très clair: "J’appartiens au Galaxy, je suis un joueur du Galaxy, je ne fais pas ce genre de départ, de prêt. Je n’ai pas besoin de ça. Si j’appartiens à un club, je reste dans ce club et je me concentre sur ce club. Ce n’est pas dans ma tête (de partir en prêt)."

⚽️ Zlatan Ibrahimovic is asked whether he would consider a January loan move to @ManUtd?



Full story here: https://t.co/c3Hwloh855 pic.twitter.com/NwnEnam56R