Messi encense Griezmann

La dernière tendance ne serait guère favorable au Barça. Malgré le récent démenti de l’entourage d’Antoine Griezmann, l’international tricolore, partagé entre l’idée de rejoindre le FC Barcelone et celle de rester à l’Atlético Madrid, se serait en effet laissé convaincre par les arguments des Colchoneros, prêts à lui offrir quelque 23 millions d’euros de salaire pour le persuader de prolonger.

Les Catalans auront pourtant tout tenté pour emporter sa décision. Il y a peu, la presse catalane racontait ainsi que Lionel Messi en personne s’était fendu d’un petit coup de téléphone pour plaider la cause du Barça et le rassurer sur son intégration chez les Blaugrana. Le quintuple Ballon d’Or en a remis une couche ce jeudi dans une interview au Mundo Deportivo, salivant à l’avance d’une éventuelle association avec l’international tricolore, un "super joueur".

Griezmann fait partie des grands joueurs. Lionel Messi

"Je l'ai toujours dit. Il est facile de s'entendre avec les bons joueurs et Griezmann fait partie des grands joueurs, il traverse actuellement un moment exceptionnel dans sa carrière", a-t-il ainsi expliqué, faisant confiance à Ernesto Valverde pour faire cohabiter le Mâconnais avec Lionel Messi, Luis Suarez, Ousmane Dembélé ou Philippe Coutinho.

"Cela dépendra de l’entraîneur (les choix de jeu), si Griezmann arrive, ce qui n’est pas encore sûr à cent pour cent... Mais évidemment plus on aura de qualité, mieux ce sera. Nous voulons être la meilleure équipe du monde et pour cela nous voulons les meilleurs, ensuite, c'est le problème du coach", a-t-il ajouté.