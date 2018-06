Mercato West Ham: Pellegrini cible un attaquant à 40 millions

Nouvel entraîneur de West Ham depuis la fin de la saison, Manuel Pellegrini disposerait d’un enveloppe de 85 millions d'euros pour renforcer son équipe pendant le mercato. Et l’ancien coach de Manchester City aurait déjà une cible de choix pour étoffer sa ligne offensive selon The Sun: l’attaquant du FC Porto Moussa Marega.

L’international malien a marqué 35 buts et délivré 12 passes décisives dans le championnat portugais depuis le début de la saison 2016/2017. Toujours selon le quotidien britannique, le joueur serait évalué à 40 millions d'euros par son club.

Après avoir dépensé 25 millions pour le défenseur Issa Diop et 8 millions pour le gardien Lukasz Fabianski, les Hammers devront sortir le carnet de chèques une nouvelle fois s'ils veulent attirer le joueur de 27 ans. D'autant plus que Chelsea et Tottenham seraient également en course pour le recruter.