Mercato West Ham: Offre refusée pour Felipe Anderson ?

D'après Sky Sports, West Ham United aurait des vues sur le buteur brésilien de la Lazio de Rome, Felipe Anderson, et ce depuis plusieurs semaines. Le média sportif britannique avance que les Hammers auraient même formulé une première offre de 20 millions d'euros plus des bonus aux Romains. Les dirigeants italiens ont d'ailleurs refusé cette enchère, bien insuffisante à leurs yeux par rapport au prix demandé. Le président des Biancocelesti Claudio Lotito réclamerait entre 40 et 50 millions d'euros pour un joueur qui a marqué 8 buts et donné 10 passes décisives cette saison en Serie A.

Avec la non-qualification pour la prochaine Ligue des champions, les dirigeants de la Lazio s'attendent à voir partir quelques cadres comme Sergej Milinkovic-Savic ou encore Ciro Immobile. Dans cette optique, pas sûr qu'ils souhaitent se séparer également de Felipe Anderson...