Mercato West Ham: C'est signé pour Yarmolenko

Espérée et attendue depuis plusieurs jours, la signature d'Andriy Yarmolenko à West Ham United est désormais officielle. Le milieu de terrain offensif quitte donc le Borussia Dortmund seulement un an après son arrivée, et ce pour un montant qui n'a pas été dévoilé.

Après Jack Wilshere notamment, et en attendant Felipe Anderson, les Hammers, désormais placés sous l'égide de Manuel Pellegrini, continuent donc leur recrutement ambitieux. A 28 ans, l'international ukrainien formé au Dynamo Kiev s'apprête donc à découvrir la Premier League.