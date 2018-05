Mercato Valence: Un autre joueur de l'Inter Milan approché ?

Le FC Valence et l'Inter Milan ne se quittent plus. Il y a peu, Geoffrey Kondogbia a été définitivement transféré en Espagne en provenance d'Italie contre 25 millions d'euros, et les deux formations discutent actuellement d'un autre transfert définitif éventuel, celui de Joao Cancelo, prêté par les pensionnaires de Mestalla à ceux de Giuseppe-Meazza avec une option d'achat à hauteur de 35 M€.

Or, selon les informations de la Gazzetta dello Sport, les Valencians étudieraient aussi la possibilité de faire venir l'attaquant international italien Eder, sous contrat jusqu'en 2021 et qui pourrait quitter la Lombardie contre 10 M€ environ.