Mercato Valence: La mise au point de Batshuayi

Prêté depuis le début par Chelsea à Valence, Michy Batshuayi n’a pour l’instant pas su gagner la confiance de son entraîneur, Marcelino, et pourrait quitter le club espagnol dès cet hiver.

"A propos de mon départ, ce ne sont que des rumeurs", a démenti l’attaquant belge, auteur d’un doublé lors de la victoire des Diables Rouges face à Islande, jeudi soir en Ligue des nations.

"Je n’ai aucun problème avec le club et je m’entends très bien avec le coach, a-t-il ajouté. On est dans une mauvaise passe mais on va continuer à travailler pour essayer de surmonter ça."