Mercato : Une pige prestigieuse pour Falcao ?

Il y a un peu plus de cinq ans, l'été avait été particulièrement agité sur le Rocher, les supporters locaux s'en souviennent encore... Comment oublier en effet que Joao Moutinho, James Rodriguez, Ricardo Carvalho, Geoffrey Kondogbia ou Radamel Falcao avaient alors été recrutés par une AS Monaco ambitieuse et qui pouvait alors légitimement se positionner comme un sérieux concurrent au Paris Saint-Germain. Le feu de paille n'a pas duré, brûlé par la réalité des exigences du fair-play financier, mais la réussite sportive n'a pas fui le club du président Rybolovlev, bien au contraire. Jusqu'à cette saison...

Depuis quatre mois, c'est la galère en Principauté, le remplacement de Leonardo Jardim par Thierry Henry n'ayant pour l'heure pas eu l'effet escompté. Et en parallèle, l'actionnaire russe est confronté à de très sérieux ennuis judiciaires. Tant et si bien que l'état d'urgence pourrait être déclaré à Monaco. En attendant, un vaste ménage devrait être effectué au cours de l'hiver à venir au sein d'un effectif immense, bien trop riche pour batailler contre la relégation et en coupes nationales. Et puisqu'il faut aussi faire rentrer de l'argent dans les caisses, ou en faire sortir le moins possible, certains gros salaires seront poussés dehors à la moindre opportunité. Or, dans cette catégorie, Radamel Falcao semble incontournable.

Pérez et Solari pas convaincus

L'attaquant international colombien, très expérimenté, est transparent depuis l'entame de l'exercice en cours, lorsqu'il n'est pas blessé, et n'endosse pas le rôle de leader d'un mouvement de révolte espéré chez les Rouge et Blanc. Alors, selon Marca, l'ASM ferait tout pour se séparer d'un joueur encore sous contrat jusqu'en 2020, payé grassement mais qui ne répond plus aux attentes. "El Tigre" aurait même été proposé au Real Madrid pour un prêt à concrétiser en janvier. Ce renfort pourrait être bon à prendre pour une Maison blanche qui cherche à apporter du sang frais dans sa rotation. Mais Florentino Pérez et Santiago Solari hésiteraient, en tout logique, car à bientôt 33 ans, l'ancien Colchonero ne correspond pas forcément au profil recherché pour épauler, ou concurrencer Karim Benzema.

Mais le Real pourrait se contenter de cette option à moindre coût, puisque les cadors ne sont pas sur le marché hivernal. Pour l'AS Monaco, le problème Falcao serait donc simplement reporté de quelques mois, car le Colombien reviendrait très probablement sur le Rocher une fois l'exercice en cours terminé, avec encore une saison de contrat à honorer. L'idéal serait évidemment que le numéro 9 se relance à plein régime de l'autre côté des Pyrénées, au sein d'une Liga qu'il connaît bien et à laquelle il ne devrait avoir aucun mal à s'adapter, contrairement à ce qu'il avait pu vivre en Premier League par le passé, lors de ses courtes expériences à Chelsea et Manchester United.