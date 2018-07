Nabil Fekir soufflera prochainement 25 bougies, et vivra peut-être l'un de ses plus beaux anniversaires, juste quelques jours après une finale de Coupe du monde qu'il pourrait disputer avec l'équipe de France, face à la Croatie ou l'Angleterre. Pour l'heure, le capitaine de l'Olympique Lyonnais ne se projette évidemment pas aussi loin, car il y a une demi-finale à remporter au détriment de la Belgique. C'est a priori tout ce qui occupe son esprit actuellement, ce même si le premier concerné sait qu'il pourrait bien être amené à vivre un été particulier avant la saison 2018-2019.

Car l'international tricolore aimerait bien pouvoir quitter l'Olympique Lyonnais, lui qui en avait déjà émis le souhait il y a un an, pour finalement être retenu et prendre plus d'importance dans le groupe suite aux départs d'Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso ou Maxime Gonalons. Sauf que, pour l'heure, tout ne se passe pas comme prévu. Il y a peu, son arrivée sur les bords de la Mersey semblait entendue, et le numéro 18 des Gones avait même passé sa visite médicale à Clairefontaine. Plus rien ne pouvait entraver sa signature au Liverpool FC. Mais le deal a capoté, et l'OL a expliqué mettre fin aux négociations avec la formation dirigée par Jürgen Klopp.

"L’Olympique Lyonnais se réjouit de pouvoir compter sur la présence de son capitaine qui constitue une recrue de premier plan pour cette saison 2018/2019"

Un joueur du niveau de Nabil Fekir dispose évidemment encore de plusieurs prétendants, mais peut-être moins prestigieux ou ambitieux. Car on apprend ce mardi que Manchester United aurait décidé de ne plus explorer la piste menant à celui qui a inscrit 18 buts en Ligue 1 au cours de la saison écoulée. José Mourinho et les recruteurs des Red Devils vont privilégier d'autres options, à en croire les informations de Sky Sports. Reste à savoir si les rumeurs évoquant par exemple un intérêt du Real Madrid ou de l'Atlético de Madrid étaient fondées. Dans le cas contraire, il se pourrait bien que le communiqué publié par l'OL début juin prenne encore plus de sens. "L’Olympique Lyonnais se réjouit de pouvoir compter sur la présence de son capitaine qui constitue une recrue de premier plan pour cette saison 2018/2019", pouvait-on lire après l'échec des négociations avec le LFC...