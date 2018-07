Mercato: Un nouveau challenge pour Eto'o ?

Samuel Eto’o pourrait quitter Konyaspor et la Turquie, rapporte So Foot. L’international camerounais (118 sélections) était arrivé en janvier dernier à Konya, après avoir passé deux ans et demi dans le club d’Antalyaspor. Entre février et mai, il a marqué 6 buts et délivré une passe décisive sous ses nouvelles couleurs, en 13 matches du Süper Lig.

Des discussions seraient en préparation du côté de ses dirigeants pour faire baisser sa rémunération. Mais s’il est encore lié contractuellement à la formation turque, l’attaquant souhaiterait tenter une expérience du côté des Etats-Unis…