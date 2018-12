Mercato: Un latéral gauche prisé en Premier League

Le Betis Séville réussit une première moitié de saison convenable, mais pourrait aussi viser plus haut avec un peu plus de régularité. Car l'effectif ne manque pas de talents, et un certain Junior Firpo confirme ainsi les belles promesses entrevues au cours du dernier exercice.

Le latéral gauche dominicain de 22 ans commence même à faire tourner les têtes en Premier League. Selon les tabloïds britanniques, Crystal Palace, Newcastle United, Arsenal et Manchester City suivraient avec intérêt son évolution en Andalousie.