Mercato: Un attaquant français a la cote en Serie A

A 35 ans, il évolue de l'autre côté des Alpes depuis plus de huit ans et y garde une vraie belle cote. Cyril Théréau, arrivé à la Fiorentina à l'été 2017, n'est néanmoins plus le bienvenu dans l'effectif dirigé par Stefano Pioli, qui ne l'a pas encore sollicité une seule fois en Serie A depuis l'entame de l'exercice en cours. Le Français devrait donc plier bagage en janvier, et aurait d'ores et déjà trois courtisans.

Selon les informations de la presse locale, Bologne, Empoli et la Spal, trois formations de bas de tableau, seraient désireux de s'attacher les services de l'ancien attaquant d'Orléans ou de Charleroi dès cet hiver.