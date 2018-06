Mercato : Umtiti, un défenseur à 500 millions d'euros

Samuel Umtiti s’inscrit dans la durée au FC Barcelone. Après sa seconde saison de grande qualité au FC Barcelone, lui qui était arrivé sur la pointe des pieds en 2016 pour 25 millions d’euros, le défenseur central de 24 ans va bien prolonger avec les Blaugranas. Lundi, il quittera le rassemblement de l’équipe de France pour retrouver le Camp Nou et signer un contrat de cinq ans. Sa clause libératoire serait désormais de 500 millions d’euros, selon Mundo Deportivo.

La rumeur United

Effectivement, les négociations entre les deux parties n’ont pas traîné en longueur pour rien. Umtiti fait autant l’unanimité aux côtés de Gerard Piqué que dans le vestiaire barcelonais et réclamait légitimement une importante revalorisation salariale. Depuis deux ans, il n’émargeait qu’à 3 millions d’euros annuels, soit autant que certains remplaçants de l’effectif et beaucoup moins que les dernières recrues Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho (plus de 10 millions par an).

Sans surprise, la presse espagnole a un temps envoyé le natif de Yaoundé à Manchester United et même au Real Madrid, alors que la clause libératoire de l'ancien Lyonnais n’était que de 60 millions d’euros. Umtiti a affiché sa volonté de poursuivre au Barça et ses dirigeants l'ont logiquement satisfait financièrement sans manquer de décupler ou presque la clause de départ, de manière à repousser d'éventuels clubs intéressés à l’avenir.