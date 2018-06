Le Stade Rennais, qui participera à la Ligue Europa en 2018-2019, semble retrouver de l'ambition et serait décidé à investir sur le front des transfert. Ainsi, selon les informations du quotidien régional Le Courrier de l'Ouest, les Rouge et Noir auraient proposé 22 M€ et divers bonus à Angers dans le but de mettre la main sur l'attaquant Karl Toko Ekambi.

Le buteur du SCO deviendrait ainsi la recrue la plus chère de l'histoire du club breton. Néanmoins, l'artificier angevin le plus prolifique de la saison donnerait sa préférence à un départ vers l'étranger, et notamment vers Villarreal.