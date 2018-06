Mercato Toulouse: Diop proche de West Ham

Issa Diop pourrait rapidement rejoindre West Ham. Selon Sky Sports, les négociations sont très avancées au sujet du jeune défenseur et capitaine du Téfécé. c'est l'un des éléments les plus prometteurs mais également un des joueurs qui intéressent plusieurs clubs. Toulouse pourrait récupérer 25 millions d'euros dans cette opération.

