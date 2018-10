Et si Mauricio Pochettino avait perdu confiance en Hugo Lloris ? Le Hotspur de Tottenham se serait quoi qu'il en soit mis en tête, selon Voetbal International, de recruter un nouveau gardien de but.

Les Londoniens auraient notamment d'ores et déjà ciblé André Onana, jeune gardien de but camerounais de 22 ans présenté comme l'un des portiers les plus prometteurs de sa génération. Le Lion Indomptable évolue à l'Ajax Amsterdam, où il est encore sous contrat jusqu'en juin 2021.