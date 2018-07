Mercato Tottenham: Un Colombien approché ?

En Russie, la Colombie n'a pas réussi à faire aussi bien qu'au Brésil il y a quatre ans et a quitté la Coupe du monde en huitièmes de finale, éliminée par l'Angleterre aux tirs au but. Justement, c'est outre-Manche que Juan Quintero pourrait poursuivre sa carrière. Le milieu de terrain offensif du FC Porto serait en effet sur les tablettes de Tottenham, rapporte The Sun.

L'ancien Rennais, qui a été prêté au cours des derniers mois en Argentine, à River Plate, pourrait profiter de ses prestations encourageantes lors du Mondial pour s'offrir un nouveau challenge sous la tutelle de Mauricio Pochettino sur les bords de la Tamise.