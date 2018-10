Mercato Tottenham: Plusieurs options pour Dembélé

A 31 ans, Mousa Dembélé vient d'entamer sa septième saison chez les Spurs de Tottenham, et vraisemblablement la dernière. En effet, le milieu de terrain international belge sera libre de tout engagement au 1e juillet prochain, et devrait quitter le club en qualité de joueur libre.

D'ores et déjà, les prétendants se manifestent auprès des représentants du Diable Rouge, et des contacts auraient été établis avec les dirigeants du SSC Naples et de l'Inter Milan. Mais selon les tabloïds britanniques, les Chinois du Beijing Guoan auraient également pris position.