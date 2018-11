Mercato Tottenham: Dembélé vers la Serie A ?

Libre de tout engagement au 1er juillet prochain, Mousa Dembélé aurait refusé la dernière offre de prolongation de la direction de Tottenham. Celui qui souhaitait l'été dernier rempiler pour trois saisons chez les Spurs n'aurait donc pas été entendu, et un départ serait désormais presque acté.

Or, le milieu de terrain passé par Fulham aurait la cote en Serie A, d'autant plus en qualité de joueur libre. En effet, la Juventus Turin et l'Inter Milan seraient attirés par le profil de l'international belge, mais celui-ci devrait une nouvelle fois être courtisé avec insistance par des formations chinoises au début de l'année prochaine.