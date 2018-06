Mercato TFC: Une nouvelle grosse vente à venir ?

Après Issa Diop, parti pour 25 millions d’euros à West Ham et avant Alban Lafont, bien décidé à partir, c’est leur compère Christopher Jullien qui risque de quitter Toulouse pour filer à l’anglaise.

A en croire la presse anglaise, trois clubs de Premier League, s’intéresserait au défenseur central toulousain: Southampton, Crystal Palace et Newcastle. Trois clubs prêts à débourser plus de 10 millions d’euros pour attirer l’ancien joueur de Dijon et d’Auxerre. Et ce alors que le TFC, il y a deux ans, s’était acquitté de 3 millions d’euros pour le faire venir de Fribourg.