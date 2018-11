Mercato TFC: Une cible pour la Juventus, mais aussi pour le Bayern ? 

Jean-Clair Todibo (18 ans) attise décidément les convoitises. Le jeune et très prometteur défenseur central du Toulouse Football Club refuserait de signer son premier contrat pro dans la Ville Rose, courtisé qu'il est par les plus grosses écuries de Serie A, parmi lesquelles Rai Sport indiquait ces dernières heures que la Juventus Turin était en pole (devant Naples et l'Inter) pour attirer dès l'été prochain "gratuitement" et pour une durée de 5 ans le natif de Cayenne. Mais les dernières informations de Bild font aussi état de l'intérêt de la Bundesliga et de Sclake 04, mais plus encore du Bayern Munich. Bruno Satin, l'agent de Todbibo, l'a confirmé sur les ondes de "Radio Kiss Kiss". Reste à savoir si le club bavarois saura s'aligner sur les arguments que Rai Sport prête à la Vieille Dame, à savoir notamment un salaire progressif d'un million d'euros net par an, assorti pour le représentant du joueur d'une commission de... 3 millions d'euros !