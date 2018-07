Mercato TFC: Un Citizen débarque en prêt

Très actif en ce mercato estival, le TFC a enregistré une nouvelle recrue ce samedi matin. L’espoir espagnol Manuel Garcia, 20 ans, débarque en prêt pour la saison, après 18 mois au NAC Breda et six mois à Alavès où il était déjà prêté par son club, Manchester City. Le jeune milieu de terrain a beaucoup joué lors de sa dernière expérience aux Pays-Bas: 58 matches pour 11 passes décisives et 3 buts.