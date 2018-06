Mercato TFC: C'est officiel pour Baptiste Reynet

C’est désormais officiel et le club de Dijon l’a annoncé sur ses différents réseaux sociaux, son gardien de but et capitaine Baptiste Reynet va s’engager avec le Toulouse FC.

Arrivé à Dijon en 2014, après un passage par Lorient, Baptiste Reynet quitte donc le club après une saison réussie puisque le club s’est maintenu en Ligue 1, terminant à la 11e place. Avec plus de 200 matches au compteur sous les couleurs bourguignonnes, Reynet va relever un autre défi du côté de la ville Rose et sûrement remplacer Alban Lafont qu’on annonce sur le départ.

Le gardien de but va passer sa visite médicale dans les prochaines heures, seront ensuite révélés le coût du transfert ainsi que le contrat du nouveau joueur du TFC.