Mercato TFC: Bostock a signé

Elu meilleur joueur de Ligue 2 sous les couleurs de Lens lors de l'exercice 2016-2017, John Bostock, qui avait rejoint en janvier dernier le club turc de Bursaspor, s'apprête à retrouver le football français.

Le milieu de terrain de 26 ans, qui possède la double nationalité trinidadienne et anglaise, s'est en effet engagé ce jeudi en faveur de Toulouse et ce pour les trois prochaines saisons. Il y retrouvera son ancien entraîneur chez les Sang et Or, Alain Casanova.

C'est la troisième recrue estivale des Violets après Baptiste Reynet et Aaron Leya Iseka.