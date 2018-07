Mercato Stuttgart: Le Bayern se positionne pour Pavard

Depuis son magnifique but avec la France en huitième de finale du Mondial face à l’Argentine (4-3), Benjamin Pavard est au centre de toutes les attentions. Et il aurait tapé dans l’œil d’un certain club: le Bayern Munich. Après avoir embauché un nouvel entraîneur, le Croate Niko Kovac, les Bavarois se penchent sur la préparation de leur effectif et auraient fait du Français de Stuttgart une de leurs priorités selon Bild.

La clause du joueur serait fixée à 35M€, mais son club ne souhaiterait pas le laisser partir cet été, quitte à le céder pour moins cher d’ici un an. Des contacts avaient également eu lieu avec le RB Leipzig ou bien le Borussia Dortmund plus tôt au cours de l'année.

Formé à Lille, Benjamin Pavard était arrivé à l’été 2016 à Stuttgart, en Bundesliga 2. Il est depuis monté dans l’élite allemande avec le club, et il a cette saison disputé l’intégralité des matches du championnat.