A quoi ressemblera le visage de l'Olympique de Marseille en 2018-2019 ? Au sortir d'une saison encourageante malgré un effectif limité en termes qualitatifs et surtout quantitatifs, Rudi Garcia et ses troupes sont parvenus à s'offrir une belle aventure en Ligue Europa, et ont longtemps cru pouvoir accrocher le podium de Ligue 1 avant de s'avouer vaincus face à l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais. Il faudra donc faire mieux au cours des mois à venir, et en ce sens, la direction sportive doit consolider l'équipe avec des forces vives. L'idée étant de viser au moins joueur expérimenté dans toutes lignes.

La Roma en demande 30 M€

Devant, l'hypothèse de voir Mario Balotelli débarquer prend corps, là où dans l'entrejeu, la piste menant à Yohan Cabaye semble mise entre parenthèses. Mais selon la Gazzetta Dello Sport, le coach olympien suivrait prioritairement une autre piste... En effet, les contacts avec l'entourage de Kevin Strootman auraient été renoués ces derniers jours. L'international néerlandais avait été courtisé, en vain, l'été dernier, mais les pensionnaires du stade Vélodrome ne désespèrent pas. Qu'est-ce qui a pu changer pour que le Batave soit peut-être plus enclin à rallier la Ligue 1 aujourd'hui ?

Cette fois-ci, l'AS Rome serait décidée à le transférer, et ce contre une indemnité estimée à 30 millions d'euros environ. Puisque les Giallorossi ont touché presque 100 M€ en atteignant le dernier carré de la Ligue des champions, et que des contrats lucratifs de sponsoring ont été signés avec Hyundai et Qatar Airlines, des investissements vont être effectués dans la foulée des arrivées d'Ante Coric et Ivan Marcano. Alors il faut faire un peu de ménage dans l'effectif d'Eusebio Di Francesco, et Kevin Strootman est presque poussé vers la sortie. Voilà qui pourrait donc faire les affaires de l'OM...