Mercato Stoke: Imbula intéresse la Sampdoria

Gianneli Imbula serait en train d’être évalué par les dirigeants de la Sampdoria pour un éventuel transfert, selon le quotidien Tuttosport.

Les Italiens auraient besoin de se renforcer au milieu de terrain, notamment pour remplacer Lucas Torreira qui devrait rejoindre Arsenal d’ici peu.

Formé à Guingamp puis passé par Marseille entre 2013 et 2015, Imbula avait été transféré à Porto, avant de quitter le Portugal pour 25 M€ et rejoindre Stoke pendant l’été 2016. Après une première saison décevante en Premier League (12 matches disputés, dont 3 en tant que titulaire), il a été prêté à Toulouse en 2017/2018 et a pris part à 28 journées de Ligue 1.